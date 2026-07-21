Из Барнаула стартовала экологическая экспедиция «Начни с дома своего»

«Экспедиции проводятся с 1998 года. Это, пожалуй, самый стабильный и долгосрочный проект в области общественной экологии не только в крае, но и в России. Мы продолжим изучение возможностей экологического туризма, обменяемся опытом в направлении “экология и культура” с использованием музейного пространства. Учитывая, что нашему изданию в этом году исполнился 31 год, мы подведем итоги работы в формировании экологической культуры и воспитании детей в Алтайском крае и Сибири за треть века», — отметил редактор газеты «Природы Алтая» Сергей Малыхин.