Из Барнаула стартовала экологическая экспедиция «Начни с дома своего»

Экологическая экспедиция «Начни с дома своего» стартовала 11 июля из Барнаула в Кузбасс. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края.
Участники изучат опыт Кузбасского ботанического сада в организации работы на созданной там экологической тропе, посетят музей угля «Красная горка» и музей‑заповедник «Томская писаница». Также состоятся акции по возложению букетов памяти, высадке новых саженцев и многое другое. Первый этап проводится в формате выезда группы экспертов. В ее составе — участники проекта «Начни с дома своего» разных лет и корреспонденты газеты «Природа Алтая».
«Экспедиции проводятся с 1998 года. Это, пожалуй, самый стабильный и долгосрочный проект в области общественной экологии не только в крае, но и в России. Мы продолжим изучение возможностей экологического туризма, обменяемся опытом в направлении “экология и культура” с использованием музейного пространства. Учитывая, что нашему изданию в этом году исполнился 31 год, мы подведем итоги работы в формировании экологической культуры и воспитании детей в Алтайском крае и Сибири за треть века», — отметил редактор газеты «Природы Алтая» Сергей Малыхин.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.