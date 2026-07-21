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С 21 июля часть электричек в Красноярске изменит расписание из-за ремонта

Причина — капитальный ремонт пути.

С 21 по 31 июля по вторникам и пятницам несколько электропоездов будут курсировать по новому расписанию. Причина — капитальный ремонт пути на перегоне Зеледеево — Кача. Об этом сообщили в КрасЖД.

Утренний поезд Красноярск Северный — Кача будет следовать только до станции Минино. Электрички Дивногорск — Зеледеево и Базаиха — Зеледеево сократят до Снежницы. Вечерний маршрут Базаиха — Красноярск — Зеледеево продлят до станции Кемчуг, а рейс из Зеледеево в 19:41 отменят.

Некоторые электрички будут отправляться раньше обычного — от 10 минут до часа. Изменения затронут маршруты до Зыково, Красной Сопки и Чернореченской.

Пассажирам рекомендуют проверять актуальное расписание перед поездкой. Следите за объявлениями на вокзалах и в приложениях.

Ранее мы сообщали, что автобус до Дрокино в Красноярске могут запустить уже осенью.