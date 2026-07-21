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В Госдуме разрабатывают закон о долгосрочной аренде жилья по льготной ставке

Депутаты готовят законопроект о долгосрочной наследуемой аренде жилья со ставкой ниже рыночной.

В Госдуме готовят законопроект о долгосрочной наследуемой аренде жилья со ставкой ниже рыночной. Мера предназначена для тех, кто не может взять ипотеку, но не подходит под социальный найм.

Согласно инициативе, договор с арендодателем будет заключаться на неограниченный срок с правом передачи по наследству. Жильцы получат временную прописку с упрощенным продлением, что позволит детям ходить в школы, а взрослым прикрепляться к поликлиникам.

Льготную ставку будут субсидировать регионы или муниципалитеты. Для инвесторов, которых отпугивает долгая окупаемость, предлагают налоговые льготы: обнуление земельного налога, налога на имущество, НДС и налога на доход от сдачи помещений на время строительства и 10 лет после, сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на ТАСС.

«После 11-го года, когда проект выйдет на прибыль, налоговая нагрузка станет стандартной, что обеспечит устойчивые поступления в региональные бюджеты», — пояснил первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Президент Российской гильдии риэлторов Ирина Зырянова отметила, что программа, скорее всего, будет нацелена на молодежь, работников предприятий и тех, кто хочет сменить место жительства. Законопроект, по замыслу авторов, должен привлечь частные инвестиции, загрузить стройкомплекс и удержать востребованных специалистов в регионах.

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