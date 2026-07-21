В Госдуме разрабатывают закон о долгосрочной аренде жилья по льготной ставке

Льготную ставку будут субсидировать регионы или муниципалитеты. Для инвесторов, которых отпугивает долгая окупаемость, предлагают налоговые льготы: обнуление земельного налога, налога на имущество, НДС и налога на доход от сдачи помещений на время строительства и 10 лет после, сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на ТАСС.