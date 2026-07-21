Жительница Починок лишилась 2 млн рублей при попытке заработать на инвестициях

Через неделю на счетах потерпевшей появилась «прибыль», а нижегородка, поверив в успех, отправила мошенникам уже кредитные деньги. При попытке вывести средства женщина столкнулась со сложностями — перевод был заблокирован. Тогда она обратилась в «техподдержку», где аферисты посоветовали зарегистрировать на платформе доверенное лицо и перевести на его счёт около 1 млн рублей для разблокировки.