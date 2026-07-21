Жительница Починок лишилась 2 млн рублей при попытке заработать на инвестициях

Желание заработать на инвестициях лишило жительницу Починковского округа более 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
49-летняя женщина познакомилась в интернете с мужчиной, который предложил ей увеличить доход через одну из онлайн-платформ. Аферист убедил её внести небольшую сумму, пообещав высокие дивиденды.
Через неделю на счетах потерпевшей появилась «прибыль», а нижегородка, поверив в успех, отправила мошенникам уже кредитные деньги. При попытке вывести средства женщина столкнулась со сложностями — перевод был заблокирован. Тогда она обратилась в «техподдержку», где аферисты посоветовали зарегистрировать на платформе доверенное лицо и перевести на его счёт около 1 млн рублей для разблокировки.
Деньги потерпевшая так и не получила, а переписка с «инвестором» и «брокером» была удалена. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы писали, что 66-летняя нижегородка лишилась 3,8 млн рублей при попытке заработать на инвестициях.