Старпом судна ответит за столкновение с двумя теплоходами в Волгограде

В Волгоградской области старший помощник капитана судна предстанет перед судом из-за аварии, в которой пострадали сразу два теплохода. Уголовное дело уже направлено в Калачевский районный суд, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
По версии следствия, именно старпом нарушил правила безопасности при управлении судном. Это привело к тому, что в акватории Цимлянского водохранилища оно столкнулось с теплоходами «Герои Заполярья» и «Оливия». Удар оказался настолько сильным, что судовладельцам был причинен ущерб на сумму более 4 млн рублей.
Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.
Ранее перед судом предстал помощник капитана, который управлял теплоходом, следующим на погрузку пшеницей, и устроил аварию на Дону.