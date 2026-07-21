Старпом судна ответит за столкновение с двумя теплоходами в Волгограде

По версии следствия, именно старпом нарушил правила безопасности при управлении судном. Это привело к тому, что в акватории Цимлянского водохранилища оно столкнулось с теплоходами «Герои Заполярья» и «Оливия». Удар оказался настолько сильным, что судовладельцам был причинен ущерб на сумму более 4 млн рублей.