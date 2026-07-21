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Комсомольскому путепроводу Волгограда сделают архитектурную подсветку за 25 млн

После ремонта мост в центре города засветится к ноябрю.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде МБУ «Северное» приступило к ремонту разрушающегося Комсомольского путепровода в Центральном районе. После того, как мост через железнодорожные пути приведут в порядок, он засветится. Работы по устройству архитектурной подсветки Комсомольского путепровода оценили без малого в 25 миллионов рублей.

Согласно документам, заказчиком закупки у единственного поставщика стало МБУ «Северное». На Комсомольском путепроводе в этом году предусмотрены ремонт ригелей, консольной части, балок пролетных строений, а также окраска сооружений и устройство уличного освещения под мостом, где расположено кольцо общественного транспорта.

Завершить работы муниципальное предприятие планирует к осени. После красиво подсветят и сам мост. Сделать архитектурную подсветку должны до 30 октября 2026 года. Гарантийный срок на работы составит пять лет с даты о приемки.