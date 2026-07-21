Комсомольскому путепроводу Волгограда сделают архитектурную подсветку за 25 млн

В Волгограде МБУ «Северное» приступило к ремонту разрушающегося Комсомольского путепровода в Центральном районе. После того, как мост через железнодорожные пути приведут в порядок, он засветится. Работы по устройству архитектурной подсветки Комсомольского путепровода оценили без малого в 25 миллионов рублей.