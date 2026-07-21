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Под Уздой двухлетний ребенок глотнул бензина из бутылки

В Узденском районе двухлетний мальчик выпил бензина.

Источник: Комсомольская правда

В Узденском районе двухлетний мальчик глотнул бензина и был госпитализирован, пишет «Мiнская праўда».

Несчастный случай произошел в агрогородке Хотляны Узденского района 18 июля. Днем отец обнаружил двухлетнего мальчика с емкостью из-под бензина в руках. Перед этим мальчик успел сделать глоток из бутылки.

Родители вызвали скорую помощь, ребенок был госпитализирован в областную клиническую больницу.

Предварительно врачи диагностировали у мальчика химический ожог пищевода. Точную степень поражения внутренних органов медики установят после дополнительных исследований.

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