Под Уздой двухлетний ребенок глотнул бензина из бутылки

В Узденском районе двухлетний мальчик глотнул бензина и был госпитализирован, пишет «Мiнская праўда».
Несчастный случай произошел в агрогородке Хотляны Узденского района 18 июля. Днем отец обнаружил двухлетнего мальчика с емкостью из-под бензина в руках. Перед этим мальчик успел сделать глоток из бутылки.
Родители вызвали скорую помощь, ребенок был госпитализирован в областную клиническую больницу.
Предварительно врачи диагностировали у мальчика химический ожог пищевода. Точную степень поражения внутренних органов медики установят после дополнительных исследований.
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