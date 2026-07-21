ОКО не согласился с новыми претензиями надзора по нижегородским очистным

На предприятии заявили о положительной динамике в очистке стоков: по сравнению с предыдущей проверкой количество проблемных показателей сократилось с 13 до четырех — по АСПАВ, марганцу, меди и нефтепродуктам. Их, считают в ОКО, почти невозможно очистить на БОС при помощи активного ила. Также оператор считает, что федеральное законодательство в большинстве случаев применяет к стокам более жесткие требования, чем к питьевой воде.