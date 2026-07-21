Нижегородские врачи сохранили пациентке колено после осложнений коронавируса

По прогнозам врачей из других клиник 28-летней пациентке грозила замена коленного сустава на титан или сложная пересадка костной ткани. Также ей предлагали лечение за рубежом. Серьезная операция была необходима из-за постковидного повреждения хряща и легкой травмы, полученной в горах.