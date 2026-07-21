Нижегородские врачи сохранили пациентке колено после осложнений коронавируса

В Нижнем Новгороде хирурги смогли сохранить коленный сустав пациентки, столкнувшейся с осложнениями коронавируса. Об этом сообщает главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
По прогнозам врачей из других клиник 28-летней пациентке грозила замена коленного сустава на титан или сложная пересадка костной ткани. Также ей предлагали лечение за рубежом. Серьезная операция была необходима из-за постковидного повреждения хряща и легкой травмы, полученной в горах.
В больнице хирурги столкнулись с редкой аномалией — реальное состояние тканей оказалось значительно лучше, чем на МРТ. Это позволило отказаться от масштабной реконструкции с пересадкой костной ткани в пользу более щадящей точечной методики.
Сейчас пациентка проходит процесс восстановления, прогнозы медиков оптимистичны.
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