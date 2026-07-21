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Нижегородские врачи сохранили пациентке колено после осложнений коронавируса

Специалисты из других клиник предлагали лечение за рубежом или замену сустава на искусственный.

Источник: Нижегородская правда

В Нижнем Новгороде хирурги смогли сохранить коленный сустав пациентки, столкнувшейся с осложнениями коронавируса. Об этом сообщает главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

По прогнозам врачей из других клиник 28-летней пациентке грозила замена коленного сустава на титан или сложная пересадка костной ткани. Также ей предлагали лечение за рубежом. Серьезная операция была необходима из-за постковидного повреждения хряща и легкой травмы, полученной в горах.

В больнице хирурги столкнулись с редкой аномалией — реальное состояние тканей оказалось значительно лучше, чем на МРТ. Это позволило отказаться от масштабной реконструкции с пересадкой костной ткани в пользу более щадящей точечной методики.

Сейчас пациентка проходит процесс восстановления, прогнозы медиков оптимистичны.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что нижегородские дачники получили сильные ожоги тела из-за обычной петрушки.