25 нижегородских детей с инвалидностью прошли реабилитацию по новой программе

Курс реабилитации длится 21 день. Кроме лечения и восстановления, сертификат покрывает расходы на проживание и питание ребенка и сопровождающего. После оформления сертификата родители также могут подать заявление на бесплатный проезд железнодорожным транспортом к месту реабилитации или получить компенсацию расходов при поездке на личном автомобиле. Сейчас в программе участвуют восемь реабилитационных организаций, включая учреждения Нижегородской области, Москвы и Санкт-Петербурга.