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19-летний москвич обчистил дом в Заостровье по указке мошенников и был задержан в аэропорту

В полицию Зеленоградского района обратился 75-летний житель посёлка Заостровье.

Источник: KaliningradToday

Мужчина заявил о пропаже из дома полутора миллионов рублей. В ходе проверки полицейские установили, что криминальная история началась с обмана 18-летней внучки заявителя.

Телефонные мошенники запугали девушку выдуманным уголовным преследованием и заставили собрать все наличные для процедуры «декларирования». Студентка выполнила инструкцию: собрала накопления бабушки и дедушки, оставила входную дверь незапертой и увела пожилых родственников в кинотеатр. В этот момент в дом вошёл неизвестный и забрал подготовленный свёрток с деньгами.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность исполнителя и задержали его в столичном аэропорту. Им оказался 19-летний москвич. Для проведения следственных действий его доставили обратно в Калининград. Молодой человек признался, что стал соучастником под угрозой аналогичного уголовного преследования. Вербовщики велели ему прилететь из Москвы, забрать деньги и перевести их через банкомат кураторам, оставив себе только сумму на обратный билет.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Фигурант заключён под стражу. Расследование продолжается.

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