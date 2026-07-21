19-летний москвич обчистил дом в Заостровье по указке мошенников и был задержан в аэропорту

Мужчина заявил о пропаже из дома полутора миллионов рублей. В ходе проверки полицейские установили, что криминальная история началась с обмана 18-летней внучки заявителя.
Телефонные мошенники запугали девушку выдуманным уголовным преследованием и заставили собрать все наличные для процедуры «декларирования». Студентка выполнила инструкцию: собрала накопления бабушки и дедушки, оставила входную дверь незапертой и увела пожилых родственников в кинотеатр. В этот момент в дом вошёл неизвестный и забрал подготовленный свёрток с деньгами.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность исполнителя и задержали его в столичном аэропорту. Им оказался 19-летний москвич. Для проведения следственных действий его доставили обратно в Калининград. Молодой человек признался, что стал соучастником под угрозой аналогичного уголовного преследования. Вербовщики велели ему прилететь из Москвы, забрать деньги и перевести их через банкомат кураторам, оставив себе только сумму на обратный билет.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Фигурант заключён под стражу. Расследование продолжается.