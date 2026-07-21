19-летний москвич обчистил дом в Заостровье по указке мошенников и был задержан в аэропорту

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность исполнителя и задержали его в столичном аэропорту. Им оказался 19-летний москвич. Для проведения следственных действий его доставили обратно в Калининград. Молодой человек признался, что стал соучастником под угрозой аналогичного уголовного преследования. Вербовщики велели ему прилететь из Москвы, забрать деньги и перевести их через банкомат кураторам, оставив себе только сумму на обратный билет.