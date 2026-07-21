Участники программы «Герои земли Воронежской» завершили обучение

Ветераны СВО защитили выпускные работы в рамках регионального проекта по профессиональной подготовке. Обучение участников спецоперации, которые решили попробовать себя на муниципальной и государственной службе, а также в организациях бюджетного сектора, шло с сентября 2025 года. Церемония вручения дипломов прошла в правительстве Воронежской области.
В рамках образовательной программы «Герои земли Воронежской» учащиеся смогли получить академические знания и обрести «реальное понимание того, как устроена жизнь на территориях», напомнил первый вице-губернатор Сергей Трухачев. Он отметил практическую ориентированность выпускных работ, посвященных решению текущих проблем по различным направлениям, где реализуется государственная политика.
В проекте участвовало 20 человек, отобранных на конкурсной основе. Педагоги РАНХиГС преподали им основы менеджмента, экономики и финансов, рассказали о базовых направлениях соцполитики. Кураторами итоговых работ стали руководители органов власти регионального и муниципального уровней. Темы выбрали актуальные — от улучшения охраны труда и защиты от ЧС до привлечения внебюджетных средств на реализацию значимых инициатив. Некоторые предложения уже опробуют на практике.
Ветераны СВО поблагодарили организаторов за возможность пройти такую переподготовку. Она позволила получить не просто знания, но и реальный шанс трудоустройства, применения своих навыков на благо общества, отметил один из участников Вадим Данилов. Другой участник спецоперации Михаил Гамбург добавил, что на программе удалось обрести единомышленников и с их помощью реализовать идеи по поддержке людей, вернувшихся с фронта. По его словам, каждый такой человек испытывает трудности при адаптации в обычной жизни, преодолевает последствия травм и негативных впечатлений, а благодаря совместному обучению удалось обрести «какой-то новый смысл» и подставить друг другу плечо в тяжелые моменты.
Выпускникам программы предложили вакансии, где будут востребованы их компетенции. Некоторые уже начали работу в органах власти, другие ожидают своего назначения.
— Убежден, что каждый из них не просто пригодится на государственной и муниципальной службе, но и станет эффективным звеном в системе управления, — отметил Сергей Трухачев.