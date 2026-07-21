Участники программы «Герои земли Воронежской» завершили обучение

Ветераны СВО поблагодарили организаторов за возможность пройти такую переподготовку. Она позволила получить не просто знания, но и реальный шанс трудоустройства, применения своих навыков на благо общества, отметил один из участников Вадим Данилов. Другой участник спецоперации Михаил Гамбург добавил, что на программе удалось обрести единомышленников и с их помощью реализовать идеи по поддержке людей, вернувшихся с фронта. По его словам, каждый такой человек испытывает трудности при адаптации в обычной жизни, преодолевает последствия травм и негативных впечатлений, а благодаря совместному обучению удалось обрести «какой-то новый смысл» и подставить друг другу плечо в тяжелые моменты.