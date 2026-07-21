Александр Скрябин провёл личный приём граждан

А вдоль школы № 99 на Северном появится уличное освещение на солнечных батареях. Жители СЖМ обратились на личный приём главы города с вопросом благоустройства пешеходной дорожки между многоквартирными домами от ул. Орбитальной, 52 до пр. Королева, 29. Каждый день по ней ходят жители 8-ми ближайших многоквартирных домов. При этом на данном участке отсутствует уличное освещение, это неудобно и небезопасно в первую очередь для школьников, занимающихся во вторую смену.