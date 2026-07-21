Александр Скрябин провёл личный приём граждан

На личный приём к главе города записались две ростовчанки. Жительница Первомайского района попросила установить светофор по адресу: пр. Шолохова, 45.
— По данному адресу, действительно, зафиксирован очаг аварийности (45 ДТП за год и 3 пострадавших). Предпринятые в 2025 году меры — ограничение максимальной скорости 40 км/ч, нанесение дорожной разметки на подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу и установка камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД — оказались неэффективны, — отметил Александр Скрябин.
Во время приёма глава города принял решение: светофорный объект появится на перекрестке. В настоящее время проводится документационная работа.
-Уже в октябре на данном перекрестке появится новый светофорный объект. Это в первую очередь вопрос безопасности ростовчан, ведь там рядом находится парк им Н. Островского и достаточно оживленное пешеходное движение, — подчеркнул глава.
А вдоль школы № 99 на Северном появится уличное освещение на солнечных батареях. Жители СЖМ обратились на личный приём главы города с вопросом благоустройства пешеходной дорожки между многоквартирными домами от ул. Орбитальной, 52 до пр. Королева, 29. Каждый день по ней ходят жители 8-ми ближайших многоквартирных домов. При этом на данном участке отсутствует уличное освещение, это неудобно и небезопасно в первую очередь для школьников, занимающихся во вторую смену.
Для решения этой проблемы в 2025 году район подал заявку на конкурс по инициативному бюджетированию «Сделаем вместе» со сроком реализации в 2026 году. И данный проект стал победителем.
Уже заключен муниципальный контракт на установку 10-ти автономных светильников, оснащенных солнечными батареями. Сумма контракта — 1,4 млн руб., из которых 98 тыс. руб. средства, собранные жителями, и 1,3 млн выделены из бюджета города. Уличное освещение появится здесь к 1 сентября.
Кроме того, Александр Скрябин дал поручение службам обследовать и, в случае необходимости, до 1 августа произвести снос и обрезку аварийных и больных деревьев вдоль дорожки.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.