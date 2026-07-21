Контроль за собраниями собственников жилья усилят в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь встретился с и. о. начальника региональной государственной жилищной инспекции Юлией Брюховецкой. Говорили о работе ведомства за два месяца.
За указанный период госжилинспекция организовала 765 проверок. Меры приняли по каждому обращению. Выявили как добросовестные компании, которые самостоятельно идут на контакт с жителями, так и нарушителей.
Проблемой остается фальсификация протоколов общих собраний собственников. По поручению главы региона уже разработали новый регламент приема протоколов, его планируют запустить в ближайшее время. Также о фактах нарушений будут сообщать в полицию.
— Подделка документов — уголовное преступление. Если на это люди идут, они должны понимать, что за это наступит ответственность, — сказал Юрий Слюсарь.
Губернатор поручил проводить встречи с жителями, чтобы быстрее находить варианты решения проблем. За два месяца Юлия Брюховецкая провела четыре приема, два из которых были выездными, они прошли в Таганроге и Новочеркасске.
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