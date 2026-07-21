В Иркутской области открылась выставка «Творцы атомного века»

Выставка «Творцы атомного века» начала работать в Иркутской области в соответствии с целями национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии». Об этом сообщили в министерстве по молодежной политике региона.
Экспозиция, в которой представлено более 140 экспонатов, посвящена выдающемуся ученому-металловеду, одному из технических руководителей Атомного проекта СССР — академику Андрею Бочвару. Он создал отечественную школу радиационного материаловедения, не имеющую аналогов в мире. Также он уделял особое внимание подготовке высококвалифицированных научных и инженерных кадров, из «школы Бочвара» вышли ведущие ученые и руководители крупнейших предприятий атомной отрасли.
Выставка включает четыре раздела, которые охватывают основные события жизни и деятельности ученого, его жизненный путь, научные разработки, участие в создании ядерного щита СССР и руководство институтом. Также посетители смогут узнать о вкладе ученых в создание передовых атомных технологий, составляющих основу современных разработок. Кроме того, будут организованы «Атомные уроки» для школьников Усолья-Сибирского, Ангарска и Иркутска. Экспозиция будет открыта до 30 сентября.
Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» поможет России стать мировым лидером в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности, чтобы у каждого жителя страны дома были свет, тепло и доступная энергия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.