В Иркутской области открылась выставка «Творцы атомного века»

Выставка включает четыре раздела, которые охватывают основные события жизни и деятельности ученого, его жизненный путь, научные разработки, участие в создании ядерного щита СССР и руководство институтом. Также посетители смогут узнать о вкладе ученых в создание передовых атомных технологий, составляющих основу современных разработок. Кроме того, будут организованы «Атомные уроки» для школьников Усолья-Сибирского, Ангарска и Иркутска. Экспозиция будет открыта до 30 сентября.