Профессор объяснил, почему малину и клубнику нельзя сажать рядом

Тем не менее, с точки зрения здоровья растений и получения стабильного урожая, оптимальным вариантом является размещение малины и клубники на отдельных грядках или на значительном удалении друг от друга. Такая мера позволяет минимизировать риск распространения болезней и обеспечить каждой культуре наиболее благоприятные условия для роста.