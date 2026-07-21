Профессор объяснил, почему малину и клубнику нельзя сажать рядом

Профессор кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Максим Ларионов в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что малину и клубнику не рекомендуется высаживать рядом, несмотря на внешнюю схожесть их требований к почве и уходу.
Основная причина связана с болезнями и вредителями. У малины и клубники есть ряд общих патогенов, включая некоторые грибковые заболевания, а также вредители, способные повреждать обе культуры. Если одна из посадок заражается, проблема может быстро распространиться на соседние растения, что усложняет борьбу и увеличивает риск потери урожая.
Дополнительным негативным фактором выступает конкуренция за ресурсы. Корневая система малины отличается активным ростом и способна осваивать обширные площади, из-за чего клубника, особенно на небольших участках и при недостаточном уходе, может недополучать влагу и питательные вещества.
«Кроме того, разросшиеся кусты малины создают затенение. Для клубники это не лучший вариант, поскольку для формирования сладких и крупных ягод ей требуется достаточное количество солнечного света. В условиях постоянной тени урожайность может снижаться, а ягоды становятся мельче», — добавил эксперт.
Затруднения возникают и в части агротехники. Культуры различаются по срокам обновления посадок, схемам обработки и особенностям обрезки. Их совместное размещение, по словам профессора, нередко усложняет уход и повышает вероятность ошибок.
«При этом говорить о строгом запрете на такое соседство нельзя. Если участок небольшой и возможности разместить культуры отдельно нет, их можно выращивать рядом при соблюдении достаточной дистанции, регулярном контроле заболеваний и грамотном уходе», — отметил Максим Ларионов.
Тем не менее, с точки зрения здоровья растений и получения стабильного урожая, оптимальным вариантом является размещение малины и клубники на отдельных грядках или на значительном удалении друг от друга. Такая мера позволяет минимизировать риск распространения болезней и обеспечить каждой культуре наиболее благоприятные условия для роста.