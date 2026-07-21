Нижегородская станция аэрации ответила на претензии Росприроднадзора

Руководство АО «ОКО» не согласилось с результатами внеплановой проверки Росприроднадзора на Нижегородской станции аэрации. Это стало продолжением конфликта вокруг работы очистных сооружений: ранее надзорное ведомство заявило, что предприятие уклоняется от устранения 12 экологических нарушений и продолжает загрязнять Волгу. Как сообщили в пресс-службе АО «ОКО», пять из ранее выданных предписаний уже устранены, а по остальным претензиям компания отстаивает свою позицию в суде.
В компании объяснили, что зафиксированные в стоках нефтепродукты, медь и марганец попадают на станцию из-за недобросовестных промышленных предприятий, сбрасывающих химикаты в городскую канализацию, а биологические очистные сооружения физически не предназначены для фильтрации таких веществ. При этом уточняется, что по семи технологическим показателям, на которые рассчитана станция, превышений не обнаружено. В АО «ОКО» также отметили, что за последние полгода начислили промпредприятиям более 300 млн рублей за нарушение правил сброса.
Претензии по поводу мусора и иловых карт на предприятии связывают с масштабной реконструкцией. Строительные отходы и металлолом находятся на территории временно, а пластиковый мусор вроде ватных палочек улавливается на последующих этапах очистки. Иловые карты в компании считают частью технологического процесса обезвоживания осадка, а не свалкой отходов, и оспаривают позицию ведомства в суде. Относительно недоплаты 13 млн рублей за негативное воздействие в АО «ОКО» пояснили, что направили эти средства на реконструкцию станции по согласованной с Минпромторгом РФ программе.
Ранее сообщалось, что предприятие в Нижегородской области переборщило с химикатами на полях.