Нижегородская станция аэрации ответила на претензии Росприроднадзора

В компании объяснили, что зафиксированные в стоках нефтепродукты, медь и марганец попадают на станцию из-за недобросовестных промышленных предприятий, сбрасывающих химикаты в городскую канализацию, а биологические очистные сооружения физически не предназначены для фильтрации таких веществ. При этом уточняется, что по семи технологическим показателям, на которые рассчитана станция, превышений не обнаружено. В АО «ОКО» также отметили, что за последние полгода начислили промпредприятиям более 300 млн рублей за нарушение правил сброса.