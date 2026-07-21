В Калининграде онкологи удалили 65-летней пациентке опухоль весом 10 кг

Женщина обратилась к врачам только после того, как у неё началось кровотечение — до этого она больше десяти лет не была на приёме у гинеколога.
В начале 2025 года пациентке оказали помощь в местной больнице. Врачи обнаружили в матке большое новообразование и направили к онкологу. Однако женщина пришла в онкологический центр только в мае 2026 года. К тому моменту опухоль заполнила практически весь живот, сместила внутренние органы, нарушила кровоток и затрудняла дыхание. Ситуацию осложняли сопутствующие заболевания — гипертония и сахарный диабет.
Медики провели полную диагностику и коллегиально приняли решение об операции. Вмешательство было сложным. Из-за размеров опухоли анестезиологи готовили пациентку задолго до вмешательства, оценивая состояние сердца, сосудов и лёгких. Хирурги Валерия Читая и Игорь Болдов действовали предельно аккуратно, чтобы избежать массивной кровопотери — в опухоли развилась густая сеть сосудов.
Операция прошла успешно. Гистологическое исследование показало, что опухоль доброкачественная. И. о. главврача онкоцентра Степан Миракян подчеркнул, что это результат работы целой команды. Министр здравоохранения Сергей Дмитриев напомнил о важности профилактических осмотров.