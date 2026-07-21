За неделю калининградцы отдали мошенникам 24 млн рублей — пенсионерка из Немана потеряла 9,9 млн

Общий ущерб превысил 24 миллиона рублей. Самую крупную сумму потеряла пенсионерка из Неманского района — она перевела мошенникам более 9,9 миллиона рублей под предлогом перевода денег на «безопасный счёт».
Пенсионер из Калининграда отдал свыше 5,1 миллиона рублей, поверив в необходимость участия в поимке мошенников и «декларирования» средств. Жительница областного центра перевела 2 миллиона рублей для «сохранности» денег. Учитель из Черняховска лишился более 2 миллионов рублей при попытке дистанционной покупки автомобиля.
Пенсионер из Балтийска потерял 2 миллиона рублей, поверив лже-сотрудникам налоговой. Бригадир из Черняховска отдал 485 тысяч рублей за обещание не привлекать его к ответственности за финансирование вооружённых сил иностранного государства.
Полиция напоминает: не верьте звонкам о «безопасных счетах», переводах и помощи в поимке преступников. Кладите трубку!