На экранах телефонов казахстанцев при звонках появится новая отметка: что это значит

Ранее в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) напомнили о правилах цифровой безопасности и рассказали, как защититься от кибермошенников. В ведомстве отметили, что наиболее распространенными угрозами остаются фишинговые сайты и сообщения, вредоносные программы, подбор паролей, а также различные мошеннические схемы. В связи с этим казахстанцев призвали внимательнее относиться к защите персональных данных и финансовой информации.