Cъемки сериала о внедрении офицера ФСБ в секту начались в Красноярском крае

В Красноярском крае стартовали съемки художественного сериала, основанного на реальных событиях. Проект расскажет об офицере ФСБ, который внедрился в закрытую религиозную общину. Съемки продлятся до сентября, значительная часть пройдет в уникальных природных локациях региона. Производством занимается кинокомпания «Триикс медиа» при поддержке «Енисей кино». По сюжету офицер ФСБ Андрей Филатов (актер Кирилл Балобан) получает задание внедриться в общину «Церковь последнего откровения» под руководством самопровозглашенного мессии Иллариона. Первая часть съемок прошла в Санкт-Петербурге. Сериал основан на событиях, связанных с деятельностью организации «Церковь последнего завета» (ликвидирована решением суда) в Красноярском крае. Несколько лет назад руководители организации, включая Сергея Торопа (известного как Виссарион), были задержаны и позднее осуждены. Проект, по словам создателей, призван показать работу спецслужб по пресечению деятельности деструктивных культов.