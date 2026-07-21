«Амурские Тигрицы» примут участие в Кубке Сибири и Дальнего Востока

Турнир проведут с 3 по 8 сентября в Красноярске в Доме спорта имени Михаила Дворкина. Помимо «Амурских Тигриц», за трофей поборются «Енисей» (Красноярск), «Омичка» (Омск), «Динамо» (Владивосток), «Динамо-Забайкалка» (Чита) и «Локомотив-Ангара» (Иркутск). При этом, клуб «Сахалин» из Южно-Сахалинска в новом сезоне не будет участвовать в этом турнире из-за финансовых проблем — его место займет «Локомотив-Ангара» из Иркутска, выступающий в Высшей лиге «Б». С 3 по 5 сентября пройдут матчи группового этапа, в ходе которых шесть клубов, разделенных на две подгруппы, сыграют друг с другом по одному разу. Затем, 6 сентября, пройдут матчи четвертьфинала, в которых команды, занявшие вторые места в своих подгруппах, сыграют с клубами с третьих мест из других подгрупп. На следующий день, 7 сентября, в Красноярске пройдут полуфиналы, в которых победители подгрупп встретятся с триумфаторами четвертьфиналов, а уже 8 сентября намечены матч за третье место и финал.