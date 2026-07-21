Шесть наград привезли комсомольские яхтсмены с краевых соревнований

В Комсомольске-на-Амуре завершились краевые соревнования по парусному спорту. Сборная города завоевала шесть медалей разного достоинства. Первое место в классе «Луч-Радиал» у Никифора Бочарова. Вторые позиции заняли Виктория Москаленко и Александра Кордумова. Тройку призеров замкнули Алена Власова, Яромир Доценко и Вероника Войтик.