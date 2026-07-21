Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть наград привезли комсомольские яхтсмены с краевых соревнований

В Комсомольске-на-Амуре завершились краевые соревнования по парусному спорту. Сборная города завоевала шесть медалей разного достоинства. Первое место в классе «Луч-Радиал» у Никифора Бочарова. Вторые позиции заняли Виктория Москаленко и Александра Кордумова. Тройку призеров замкнули Алена Власова, Яромир Доценко и Вероника Войтик.

В Комсомольске-на-Амуре завершились краевые соревнования по парусному спорту. Сборная города завоевала шесть медалей разного достоинства. Первое место в классе «Луч-Радиал» у Никифора Бочарова. Вторые позиции заняли Виктория Москаленко и Александра Кордумова. Тройку призеров замкнули Алена Власова, Яромир Доценко и Вероника Войтик.