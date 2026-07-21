В Комсомольске завершают создание мурала «Река времени»

К созданию женского образа Дмитрий Лучинин и Артур Удовенко приступили на этой неделе. Загрунтовали стены, покрасили фасад, перенесли на него эскиз. Это финал двухлетней работы. Первую часть мурала художники нарисовали в прошлом году. При его создании источником вдохновения послужили здания и символы, накрепко связанные с Комсомольском-на-Амуре. Автор называет свое детище так: «Авангардный советский плакат в современной обработке». Артур Удовенко, автор проекта «Река времени»: Образ мужчины, который сталкивается с природой. И строительство там, самолёты. Женщина — более творческий и душевный организм. Цветы, путешествия. Дмитрий Лучинин и Артур Удовенко, друзья, коллега, однокурсники. Художники обучались в традиции русской реалистической школы. Уже несколько лет занимаются монументальной живописью. В соответствии с проектом «Метацентры». Город без окраин«создают искусство в жилых районах городов Дальнего Востока. Он появился благодаря Фонду культурных инициатив “ЭНСО”. Задача — сделать искусство доступным и с помощью него подчеркнуть идентичность городов. Дмитрий Лучинин, художник: Как-то украшает город. Приобщает жителей к искусству. Глухие скучные торцы преображаются и становится интереснее.