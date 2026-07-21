В Госдуме предложили начислять пенсионные баллы за рождение детей

В Госдуме обсуждается инициатива о начислении дополнительных пенсионных баллов женщинам за рождение детей. Заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) предложил закрепить в пенсионном законодательстве баллы за каждого ребенка: 3 балла за первого, 5 за второго, 7 за третьего, 10 за четвертого и каждого последующего. По его словам, материнство должно цениться наравне с официальной работой, а нынешняя система учета периодов ухода требует расширения. Стоимость одного балла в 2026 году — 156,76 рубля, фиксированная выплата — 9584,69 рубля. При наличии четверых детей (32,4 балла) ежемесячная прибавка к пенсии может превысить 5 тысяч рублей. В Социальном фонде уже проводят перерасчет пенсий многодетным матерям с пятью и более детьми с учетом периодов ухода. Однако депутат считает, что этих мер недостаточно и что дополнительные баллы станут стимулом для повышения рождаемости. Сейчас многодетные матери имеют право на досрочный выход на пенсию: с тремя детьми — в 57 лет, с четырьмя — в 56, с пятью и более — в 50 лет. Инициатива пока находится на стадии обсуждения. В случае принятия она усилит меры поддержки многодетных семей и повысит пенсионное обеспечение женщин, посвятивших себя воспитанию детей. Вопрос будет прорабатываться в профильных комитетах Госдумы. Источник: ТАСС.