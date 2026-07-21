Мурал в честь рок-культуры Дальнего Востока открыли в Хабаровске

На фасаде студенческого общежития по адресу Тихоокеанская, 140 появился мурал «Поколение моей весны». Рисунок создан в рамках проекта «Шуми, Восток. Муралы», инициатором которого выступил музей «Мир говорящих машин». Проект получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Арт-объект посвящен дальневосточному рок-фестивалю 1990-х годов, который стал важной вехой в музыкальной истории города. Автор мурала — хабаровский художник Артем Адрианов. В прошлом году он победил в направлении граффити международного конкурса уличной культуры и спорта «КАРДО». Его работа теперь украшает здание в студенческом городке. Мурал войдет в новый экскурсионный маршрут Хабаровска в рамках развития научно-популярного туризма. Это позволит интегрировать уличное искусство в туристическую инфраструктуру края и привлечь внимание к историко-культурному наследию региона.