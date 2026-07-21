Мэр Красноярска ищет молодых помощников для совместной работы над развитием города

В своих соцсетях Сергей Верещагин рассказал, что ищет 10 неравнодушных и целеустремленных красноярцев в возрасте от 18 до 35 лет для совместной работы над развитием города. Кандидатам предстоит пройти несколько этапов: заполнить анкету, представить свои достижения, записать видеовизитку, решить реальную задачку городского развития и защитить проект. По итогам мэр отберет лучших.