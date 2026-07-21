Мэр Красноярска ищет молодых помощников для совместной работы над развитием города

Глава Красноярска объявил о старте формирования своей Молодежной команды и поделился подробностями проекта.
В своих соцсетях Сергей Верещагин рассказал, что ищет 10 неравнодушных и целеустремленных красноярцев в возрасте от 18 до 35 лет для совместной работы над развитием города. Кандидатам предстоит пройти несколько этапов: заполнить анкету, представить свои достижения, записать видеовизитку, решить реальную задачку городского развития и защитить проект. По итогам мэр отберет лучших.
«Встречаясь с нашей молодежью, я неоднократно говорил, что за ними будущее. Именно они лучше всех чувствуют, куда Красноярску двигаться дальше. Поэтому рассматриваю Молодежную команду как стратегический кадровый резерв города», — пояснил Сергей Верещагин.
Заявки от кандидатов будут приниматься с 31 июля по 3 сентября включительно в молодежном центре «Свое дело» по адресу: ул. Попова, 12. Полный перечень необходимых документов можно посмотреть по ссылке.
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