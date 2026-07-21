В селе Краснореченское Хабаровского края обновляют улицу Мостовую

В Хабаровском крае продолжаются мероприятия по формированию комфортной и доступной городской среды. В селе Краснореченское стартовали работы на улице Мостовой — в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» здесь впервые появится тактильная плитка для людей с нарушениями зрения, сообщает пресс служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материалах «Комсомольской правды» — Хабаровск.