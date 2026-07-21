Юргинский молочный завод в Кузбассе повысит эффективность производства

«Молзавод выпускает натуральную, а значит качественную продукцию. И это знают все жители нашего города, ведь наш творог, молоко, кефир, йогурт, масло не залеживается на полках, а моментально раскупается. Высокое качество продукции подтверждено экспертами на самом высоком уровне. В октябре 2025 года медалью высшей пробы была отмечена продукция Юргинского гормолзавода на выставке “Золотая осень” в Москве», — отметил глава города Юрги Алексей Фомин.