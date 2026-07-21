Юргинский молочный завод в Кузбассе повысит эффективность производства

Эффективность работы повысят на Юргинском гормолзавод в Кузбассе в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в администрации города Юрга.
Вместе с экспертами регионального центра компетенций на заводе планируют оптимизировать производство творога. Рабочая группа пилотного проекта изучает, как устроен процесс производства — от получения и переработки молока до упаковки готовой продукции. Затем будут подобраны бережливые технологии, которые позволят сократить ненужную транспортировку, устранить потери и уменьшить брак. Через полгода коллектив пилотного участка сможет эффективнее выстроить работу, а затем бережливые технологии будут тиражировать на другие участки.
«Молзавод выпускает натуральную, а значит качественную продукцию. И это знают все жители нашего города, ведь наш творог, молоко, кефир, йогурт, масло не залеживается на полках, а моментально раскупается. Высокое качество продукции подтверждено экспертами на самом высоком уровне. В октябре 2025 года медалью высшей пробы была отмечена продукция Юргинского гормолзавода на выставке “Золотая осень” в Москве», — отметил глава города Юрги Алексей Фомин.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.