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Юргинский молочный завод в Кузбассе повысит эффективность производства

Через полгода коллектив пилотного участка сможет эффективнее выстроить работу.

Эффективность работы повысят на Юргинском гормолзавод в Кузбассе в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в администрации города Юрга.

Вместе с экспертами регионального центра компетенций на заводе планируют оптимизировать производство творога. Рабочая группа пилотного проекта изучает, как устроен процесс производства — от получения и переработки молока до упаковки готовой продукции. Затем будут подобраны бережливые технологии, которые позволят сократить ненужную транспортировку, устранить потери и уменьшить брак. Через полгода коллектив пилотного участка сможет эффективнее выстроить работу, а затем бережливые технологии будут тиражировать на другие участки.

«Молзавод выпускает натуральную, а значит качественную продукцию. И это знают все жители нашего города, ведь наш творог, молоко, кефир, йогурт, масло не залеживается на полках, а моментально раскупается. Высокое качество продукции подтверждено экспертами на самом высоком уровне. В октябре 2025 года медалью высшей пробы была отмечена продукция Юргинского гормолзавода на выставке “Золотая осень” в Москве», — отметил глава города Юрги Алексей Фомин.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.