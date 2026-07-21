В ЕАО севший телефон сорвал аферу с полумиллионом рублей

В Биробиджане 76-летняя местная жительница едва не лишилась 500 тысяч рублей, однако мошенническую схему неожиданно сорвал разрядившийся телефон, сообщает пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области. По факту покушения на мошенничество в крупном размере возбуждено уголовное дело.
Все началось со звонка якобы сотрудника коммунальной службы. Незнакомец убедил пенсионерку назвать код из СМС под предлогом проверки водосчётчиков. Вскоре женщине пришло сообщение о якобы взломе личного кабинета на «Госуслугах», а затем с ней связался лжесотрудник ФСБ.
Аферист убедил биробиджанку, что неизвестные пытаются похитить её сбережения, и потребовал срочно перевести деньги на так называемый «безопасный счёт». Следуя инструкциям, пенсионерка сняла со своего банковского счёта 500 тысяч рублей и отправилась к банкомату.
Однако завершить перевод она не смогла. В самый ответственный момент мобильный телефон полностью разрядился, связь с мошенниками прервалась. Оставшись одна с наличными, женщина успела осмыслить происходящее, поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям о покушении на мошенничество в крупном размере.
Полицейские вновь напоминают, что сотрудники банков, правоохранительных органов, «Госуслуг» и коммунальных служб никогда не просят сообщать коды из СМС, снимать деньги или переводить их на «безопасные счета».