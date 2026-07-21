В ЕАО севший телефон сорвал аферу с полумиллионом рублей

Все началось со звонка якобы сотрудника коммунальной службы. Незнакомец убедил пенсионерку назвать код из СМС под предлогом проверки водосчётчиков. Вскоре женщине пришло сообщение о якобы взломе личного кабинета на «Госуслугах», а затем с ней связался лжесотрудник ФСБ.