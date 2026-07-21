Арест иномарки побудил волгоградца погасить крупный долг

Как сообщили в ГУ ФССП России по региону, владелец автомобиля Hyundai Accent не оплачивал штрафы за превышение скорости, а также не исполнял обязательства перед банком. В итоге он задолжал 185 тысяч рублей и выплачивать их не торопился. Должник, который был за рулем своего хэтчбека, попался сотрудникам Красноармейского районного отдела судебных приставов в ходе рейда.