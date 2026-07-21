«Логика молока» с липецким активом возглавила рейтинг переработчиков молока РФ

В секторе переработки молочной продукции впервые за несколько лет сменился лидер: по итогам 2025 года на первое место по выручке вышла компания «Логика молока», объединяющая бывшие активы Danone в России, в частности, молочный комбинат «Липецкий». Ранее она уступала первенство российским предприятиям группы PepsiCo, среди которых липецкий завод соков, работающий через ООО «Лебедянский». Об этом свидетельствуют данные рейтинга, подготовленного «Союзмолоком», «Милкньюс» и Streda Consulting.