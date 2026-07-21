В Ростове разрабатывают концепцию по озеленению города

— Для меня как для главы города сохранение зеленого каркаса — это не просто приоритет, а стратегическая задача. Здесь принципиально важно уходить от ситуативных решений к долгосрочному планированию на десятилетия вперед. Долгие годы к вопросу высадки деревьев в городе подходили по инерции: высаженные деревья плохо приживались в нашем климате, а обрезка вызывала справедливое возмущение ростовчан, — констатировал глава города.