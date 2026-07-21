В Ростове разрабатывают концепцию по озеленению города

Александр Скрябин принял участие в выездном заседании городской общественной палаты на площадке Ботанического сада ЮФУ. Встреча была посвящена озеленению города и роли учреждения в совершенствовании этой работы.
— Для меня как для главы города сохранение зеленого каркаса — это не просто приоритет, а стратегическая задача. Здесь принципиально важно уходить от ситуативных решений к долгосрочному планированию на десятилетия вперед. Долгие годы к вопросу высадки деревьев в городе подходили по инерции: высаженные деревья плохо приживались в нашем климате, а обрезка вызывала справедливое возмущение ростовчан, — констатировал глава города.
Сейчас ситуация меняется. Ключевое стратегическое решение — сотрудничество с Ботаническим садом ЮФУ. Теперь посадочный материал определяется на научной основе.
Что уже сделано:
— обновлен перечень посадочного материала для высадки именно в нашей степной зоне;
— город перешел от компенсационных высадок саженцев сомнительного качества к денежным компенсациям — новые деревья закупаются централизованно строго по рекомендациям ботанического сада, чтобы они прижились на нашей почве;
— организованы обучающие семинары для районных дендрологов;
— новая методика обрезки деревьев исключает точечную обрезку и предполагает комплексные работы, включая фрезерование пней;
— в городе организован конкурс по озеленению территорий, который включает 16 номинаций;
— в августе в парке Левобережном впервые в городе пройдет масштабный фестиваль цветов «Зеленый код», по завершении которого представленные цветочные композиции украсят городские районы.
— Один из примеров нового подхода — благоустройство парка 80-летия Победы в Левенцовке. В осенний День древонасаждения на этой площадке впервые специально применили методологию Ботанического сада ЮФУ с самого старта проекта: сначала был сформирован зеленый каркас. В первую очередь на территории высадили уже сформированные крупномеры, подобранные специалистами учреждения. Результат превзошел ожидания: все деревья прижились, — поделился с участниками Александр Скрябин.
На выездной встрече обсудили и дальнейшие планы по развитию зеленого каркаса.
Глава города сообщил, что в Ростове в настоящее время разрабатывается полноценная концепция по озеленению городской среды. Она будет включать научно-исследовательскую работу, полную инвентаризацию зеленых насаждений и внедрение технологий по их выращиванию.
В результате город должен получить 3 000 здоровых деревьев для высадки там, где они нужнее всего.
Кроме того, будет расширяться обучение районных дендрологов. В этот процесс также планируется вовлекать специалистов других городских служб, которые по роду своей деятельности тоже сталкиваются с обрезкой деревьев. Например, сотрудников горсвета.
В ходе разговора члены общественной палаты попросили Департамент ЖКХ заранее информировать горожан о местах, где можно посадить деревья в Дни древонасаждения.
Глава города поручил проработать вопрос по созданию интерактивной карты с указанием таких локаций для перспективного озеленения.
А директор сада Татьяна Вардуни поблагодарила главу города за активное сотрудничество:
— Это беспрецедентный случай. За много лет впервые нам дали возможность выступить как технологическому и экспертному центру. И разработка технологии выращивания деревьев для аридного (сухого) климата — это уже дело ближайшего будущего. По итогу у нас появится крупномерный, качественный адаптированный к нашему климату посадочный материал, появится качественная инвентаризация, — подчеркнула Татьяна Вардуни.
Отметим, что в следующем году Ботанический сад ЮФУ отметит свой вековой юбилей. Это уникальное учреждение — крупнейший научный, образовательный, просветительский центр на юге России, каким может похвастаться далеко не каждый город. Здесь собран один из самых больших коллекционных фондов растений в нашей стране.
— Ботанический сад необходимо воспринимать не как обособленное подразделение Южного федерального университета, а как общегородской парк, как достояние всего городского сообщества, гаранта экологической безопасности нашего города, — подчеркнула на выездном заседании общественной палаты директор учреждения Татьяна Вардуни и предложила создать на его территории экологическую тропу.
Александр Скрябин поддержал данную инициативу.
— Театр начинается с вешалки, а знакомство с уникальным природным объектом — с дороги к нему. Сейчас человеку сложно даже найти вход в Ботанический сад. Поэтому поручил службам проработать вопрос создания парадного въезда, обустроить удобную остановку общественного транспорта, расширить парковочное пространство и привести в порядок входную группу, — резюмировал Александр Скрябин.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.