Не один дома: кто может присмотреть за питомцем во время отпуска его хозяев

— В этом случае можно поставить видеокамеру в доме, делается это просто и недорого, и вы сможете удаленно присматривать за питомцем и квартирой. Зооняне важно рассказать, к чему приучена собака, какая у нее порода, какой размер, возраст, характер, где проживает. Если речь идет о большой, обученной, рабочей собаке, то ей нужен ответственный кинолог. А может, у вас маленькая порода или маленький щенок, которые требуют больше ухода и больше времени, или есть особенности — например, питомцу нельзя контактировать с другими собаками. Где вы проживаете? Есть ли площадка для выгула собак? С кем можно гулять, а с кем — нет? Во всех этих отдельных случаях нужно проконсультироваться со специалистами, — подчеркнул собеседник «ВМ».