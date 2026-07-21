Сергей Половников встретился с участниками программы «Герои. Нижегородская область»

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Половников провёл встречу с участниками программы «Герои. Нижегородская область» в формате открытого диалога. Участники обсудили трудоустройство ветеранов СВО, патриотическое воспитание молодёжи, реализацию проектов в регионе и возможности дальнейшего развития в системе госуправления.
Сергей Половников отметил, что ветеранам СВО сегодня важно получить новые компетенции и направить силы на развитие страны. По его словам, программа даёт знания и навыки, которые помогут участникам выбрать сферу для профессионального роста и стать эффективными управленцами.
Во встрече также участвовал министр кадровой политики правительства Нижегородской области Роман Марков, а модератором выступил ректор КУПНО Иван Калмыков. Один из участников программы, ветеран СВО Станислав Соболькин, подчеркнул, что обучение помогает ему продолжать служение Родине уже на гражданском поприще.
Программа «Герои. Нижегородская область» направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в органы власти и на предприятия региона. Проект реализуется по соглашению правительства Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО, подписанному в марте 2025 года.
По итогам отбора были определены 60 участников основной программы и 30 человек для обучения по возвращении в регион. Официальное открытие обучения состоялось 4 августа 2025 года, а сейчас участники проходят четвёртый, заключительный образовательный модуль.
Напомним, что 4 августа 2025 года состоялось официальное открытие обучения по программе «Герои. Нижегородская область», в церемонии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. На данный момент стартовал четвертый, заключительный, образовательный модуль программы.