Власти Киргизии расширили страну на 15,5 тыс. га за счёт соседей

По его словам главы республики, благодаря уточнению линии границ с соседями общая площадь государства превысила 200 тысяч квадратных километров. Последние территориальные споры были урегулированы с Таджикистаном. Страны несколько дней назад начали установку на линии раздела пограничных столбов с цветовой маркировкой и гербовыми знаками.