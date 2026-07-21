Энтомолог объяснила появление большого количества стрекоз в Новосибирске

После сильных дождей жители Новосибирской области стали чаще замечать стрекоз. Сейчас у этих насекомых идёт наиболее активный период лёта, а повышенный уровень воды в небольших реках создаёт подходящие условия для их размножения.
Как рассказала VN.ru энтомолог, кандидат биологических наук и ведущий научный сотрудник Университета биотехнологий Екатерина Гризанова, стрекозы относятся к числу древнейших насекомых на планете. Они обитают почти по всему миру, за исключением Антарктиды.
Личинки, как и взрослые особи, — хищники, охотятся на водяных насекомых и других беспозвоночных. Именно поэтому стрекозы — помощники человека: они съедают личинок комаров и мошек.
При этом специалист отметила, что говорить о точном росте численности стрекоз без специальных исследований нельзя. Для подсчёта насекомых учёные используют особые методы, включая сбор с помощью сачка. Кроме того, численность стрекоз меняется из года в год в зависимости от погоды, количества пищи и других природных условий.
Большое скопление насекомых после ливней также может быть связано с сезонной миграцией. В поисках подходящих водоёмов для размножения стрекозы способны преодолевать до 100 километров.
В Новосибирской области обитает около 45 видов стрекоз. Одним из самых крупных считается большое коромысло — длина взрослого насекомого может достигать десяти сантиметров.