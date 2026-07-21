Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Энтомолог объяснила появление большого количества стрекоз в Новосибирске

После обильных дождей жители Новосибирской области стали чаще замечать стрекоз.

После сильных дождей жители Новосибирской области стали чаще замечать стрекоз. Сейчас у этих насекомых идёт наиболее активный период лёта, а повышенный уровень воды в небольших реках создаёт подходящие условия для их размножения.

Как рассказала VN.ru энтомолог, кандидат биологических наук и ведущий научный сотрудник Университета биотехнологий Екатерина Гризанова, стрекозы относятся к числу древнейших насекомых на планете. Они обитают почти по всему миру, за исключением Антарктиды.

Личинки, как и взрослые особи, — хищники, охотятся на водяных насекомых и других беспозвоночных. Именно поэтому стрекозы — помощники человека: они съедают личинок комаров и мошек.

рассказала Гризанова

При этом специалист отметила, что говорить о точном росте численности стрекоз без специальных исследований нельзя. Для подсчёта насекомых учёные используют особые методы, включая сбор с помощью сачка. Кроме того, численность стрекоз меняется из года в год в зависимости от погоды, количества пищи и других природных условий.

Большое скопление насекомых после ливней также может быть связано с сезонной миграцией. В поисках подходящих водоёмов для размножения стрекозы способны преодолевать до 100 километров.

В Новосибирской области обитает около 45 видов стрекоз. Одним из самых крупных считается большое коромысло — длина взрослого насекомого может достигать десяти сантиметров.

Узнать больше по теме
Антарктида: ледяной материк вне государств
Антарктида — самый южный и самый холодный материк Земли, который отличается уникальным правовым статусом и экстремальными природными условиями. В этом материале разберем, где находится Антарктида, как она устроена, кому формально принадлежит и какое значение имеет для всего мира.
Читать дальше