Энтомолог объяснила появление большого количества стрекоз в Новосибирске

При этом специалист отметила, что говорить о точном росте численности стрекоз без специальных исследований нельзя. Для подсчёта насекомых учёные используют особые методы, включая сбор с помощью сачка. Кроме того, численность стрекоз меняется из года в год в зависимости от погоды, количества пищи и других природных условий.