Соцфонд передал больше 800 автомобилей пострадавшим на производстве жителям Красноярского края

В Красноярском крае продолжается реализация социальной программы по обеспечению мобильности людей, получивших инвалидность на производстве. На днях региональное отделение Социального фонда России (СФР) передало ключи от новых машин еще 18 жителям. Всего с начала действия программы автомобили получили больше восьмисот человек. Предварительно транспортные средства прошли заводскую адаптацию под физические потребности конкретных водителей. В зависимости от медицинских показаний машины оснащаются системами ручного управления, автоматическими трансмиссиями или конструкциями для удобной погрузки кресел-колясок. Основанием для выделения транспорта служит заключение бюро медико-социальной экспертизы. Чтобы встать в очередь, претенденту необходимо подать заявление в территориальное управление СФР либо на «Госуслугах». Государство берет на себя не только расходы по приобретению техники, но и ее содержание. Как пояснила заместитель управляющего Отделением СФР по Красноярскому краю Марина Долматова, срок службы выданного автомобиля составляет семь лет. В течение этого времени фонд оплачивает топливо, покрывает до трети стоимости капитального ремонта узлов и агрегатов, а также ежегодно компенсирует покупку полиса обязательного страхования автогражданской ответственности.