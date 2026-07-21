Щит «Евдокия» прошел техосмотр на рубеже в 100 метров до площади Свободы

Во время техосмотра на поверхности также проходили регламентные работы. В частности, специалисты сформировали руддвор в стартовом котловане, с ложе демонтировали временные кольца и упорную раму со старта ТПМК. Кроме того, они занимались прокладкой рельсовых путей и монтажом нового мощного вентилятора.