Щит «Евдокия» прошел техосмотр на рубеже в 100 метров до площади Свободы

Плановой техосмотр и дооснащение ждали тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) «Евдокия» на пути к площади Свободы. Об этом сообщается в телеграм-канале «Метро НН».
По словам специалистов, на рубеже в 100 метров «Евдокия» получила новую конвейерную систему для выемки грунта, трубопроводы для подачи воды, а также подвижной состав для подвоза необходимых элементов.
«Метростроители смонтировали более 70 колец железобетонной высокоточной обделки левого перегонного тоннеля Автозаводской линии метро от монтажного котлована из тупиков за станцией “Горьковская” в направлении площади Свободы», — рассказали представители метро.
Во время техосмотра на поверхности также проходили регламентные работы. В частности, специалисты сформировали руддвор в стартовом котловане, с ложе демонтировали временные кольца и упорную раму со старта ТПМК. Кроме того, они занимались прокладкой рельсовых путей и монтажом нового мощного вентилятора.
По словам метростроителей, все работы — стандартная регламентная процедура в начале пути комплекса. «Евдокия» сможет приступить к проходке по основной схеме до следующего планового ТО.
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