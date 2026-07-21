В 11 населённых пунктах Волгоградской области отключили свет из-за ремонта ЛЭП

Сегодня, 21 июля, в связи с плановыми ремонтными работами на высоковольтной линии электропередачи временно отключено электроснабжение в ряде сёл и посёлков Волгоградской области. Как сообщили в районного администрации, ограничения затронули 11 населенных пунктов.