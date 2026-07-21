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В 11 населённых пунктах Волгоградской области отключили свет из-за ремонта ЛЭП

Сегодня, 21 июля, в связи с плановыми ремонтными работами на высоковольтной линии электропередачи временно.

Сегодня, 21 июля, в связи с плановыми ремонтными работами на высоковольтной линии электропередачи временно отключено электроснабжение в ряде сёл и посёлков Волгоградской области. Как сообщили в районного администрации, ограничения затронули 11 населенных пунктов.

Временно будут отключены от электричества сёла — Большие Чапурники, Малые Чапурники, Цаца, Ивановка, Червленое, Солянка. Также электроэнергии не будет в поселках: Приволжский, Новосад, Луговой, Кирова (частично) и на станции Чапурники.

Энергоснабжающая организация ориентировочно планирует завершить работы и возобновить подачу электроэнергии к 18:00. Специалисты делают всё возможное, чтобы сократить время отключения.