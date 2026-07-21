Улица Ипподромская стала самой аварийной в Новосибирске за неделю

Всего за неделю с 14 по 20 июля дорожный патруль Новосибирской области выезжал на 158 аварий. Это почти 23 выезда в день. Большинство происшествий, судя по статистике, пришлись на оживлённые магистрали города, но именно Ипподромская оказалась самой «горячей точкой». Кроме ликвидации последствий аварий, патрульные помогали и попавшим в беду водителям.