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Улица Ипподромская стала самой аварийной в Новосибирске за неделю

В Новосибирске назвали самую аварийную улицу прошедшей недели. Чаще всего дорожные патрульные выезжали на происшествия на Ипподромской — эта локация стала лидером по числу ДТП.

Источник: НДН.ИНФО

Всего за неделю с 14 по 20 июля дорожный патруль Новосибирской области выезжал на 158 аварий. Это почти 23 выезда в день. Большинство происшествий, судя по статистике, пришлись на оживлённые магистрали города, но именно Ипподромская оказалась самой «горячей точкой». Кроме ликвидации последствий аварий, патрульные помогали и попавшим в беду водителям.

За отчётный период помощь потребовалась 13 автомобилистам. В 10 случаях машины пришлось перемещать с проезжей части, чтобы не создавать пробок.

Ещё трём водителям помогли запустить двигатель — вероятно, сказалась жара или проблемы с аккумулятором. Других видов помощи, например, доставки топлива или вызова эвакуатора, зафиксировано не было.

Данные опубликовал ГКУ «Центр организации дорожного движения» Новосибирской области.

В ведомстве также отметили, что статистика помогает определять опасные участки дорог и планировать меры по повышению безопасности.