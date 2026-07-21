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В Волгограде осудят помощника капитана за столкновение теплоходов

В Волгоградской области завершили расследование дела о ДТП на Цимлянском водохранилище.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области перед судом предстанет бывший старший помощник капитана. Его обвиняют в столкновении теплоходов на Цимлянском водохранилище, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на ЗМСУТ на транспорте СК России.

37-летний житель Астрахани управлял теплоходом, когда заметил поперек судового хода состав из трех сцепленных судов. Вместо того чтобы остановиться и вызвать капитана, мужчина продолжил движение и врезался в два теплохода. В результате три судна получили повреждения. Судовладельцам причинили ущерб на сумму более 4,2 миллиона рублей.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело уже направили в суд. Бывшему помощнику капитана грозит наказание за нарушение правил безопасности движения на водном транспорте.