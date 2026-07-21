В Волгограде осудят помощника капитана за столкновение теплоходов

37-летний житель Астрахани управлял теплоходом, когда заметил поперек судового хода состав из трех сцепленных судов. Вместо того чтобы остановиться и вызвать капитана, мужчина продолжил движение и врезался в два теплохода. В результате три судна получили повреждения. Судовладельцам причинили ущерб на сумму более 4,2 миллиона рублей.