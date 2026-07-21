В Хабаровском крае обновляют улицы с заботой о маломобильных жителях

В Хабаровском крае продолжается обновление дорожной инфраструктуры с учётом потребностей маломобильных жителей, сообщает МАХ канал «Хабаровский край». Работы проходят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному Владимиром Путиным.
В селе Краснореченское начали обустройство участка улицы Мостовой — одной из главных дорог населённого пункта. Рядом находятся дом культуры, начальная школа, два детских сада и автобусные остановки.
На участке появятся тротуары с тактильной плиткой для людей с нарушением зрения, дорожные знаки, ограждения, удобные остановочные площадки и наружное освещение. Завершить работы планируют осенью.
«Очень рады, что наш участок дороги попал в президентский нацпроект! Теперь Мостовая станет удобнее не только для автомобилистов, но и для нас, пешеходов», — рассказала жительница села Ольга.
Ранее по обращениям жителей дорога к Казакевичево была включена в «Атлас 27», сформированный по инициативе губернатора Дмитрия Демешина. Работы по её ремонту продолжаются несколько лет.
Всего в текущем сезоне в Хабаровском крае благодаря нацпроекту планируют отремонтировать более 140 километров дорог с элементами доступной среды для маломобильных групп населения.