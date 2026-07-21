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«Вафельная» разметка появилась еще на 11 перекрестках в Москве

В столице на 11 перекрестках появилась «вафельная» разметка по проектам Центра организации дорожного движения (ЦОДД), сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«11 перекрестков Москвы стали свободнее. По проектам ЦОДД в этом году на них появилась “вафельная” разметка», — говорится в сообщении.

Как уточняется, ее наносят на участках с интенсивным движением, где есть риск блокировки перекрестков. Так, она предотвращает их «запирание», помогает сохранить проезд свободным для всех направлений, делает движение более предсказуемым, а также увеличивает пропускную способность перекрестков.

В ведомстве добавили, что новая «вафельная» разметка появилась в ЦАО на ул. Житная — ул. Мытная, ул. 1-я Дубровская — ул. Воронцовская, ул. Краснопрудная, в районе д. 1, Шмитовском проезде, в районе д. 29, стр. 2 (при въезде на территорию больницы), ул. Большая Серпуховская — Стремянный пер.

В ЮЗАО разметку нанесли на Севастопольском проспекте — ул. Херсонская, Ленинском проспекте — Ломоносовском проспекте (две «вафельницы»), Ломоносовском проспекте — ул. Вавилова.

Также в ЗелАО разметку нанесли на ул. Гоголя — ул. Панфилова, в ЮАО — на ул. Москворечье — ул. Котляковская, в ЮВАО — на ул. Красноказарменная — Авиамоторном проезде.

В пресс-службе напомнили, что остановка на «вафельной» разметке более чем на пять секунд считается нарушением правил дорожного движения. Его выявляют камеры фотовидеофиксации.

Заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба, отметил, что в столице продолжают повышать безопасность и пропускную способность на перекрестках с интенсивным движением. «Для этого по проектам ЦОДД наносят “вафельную” разметку. Она помогает увеличить скорость транспорта на 15−20%, а также освобождает проезд для машин экстренных служб. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина до конца года планируем нанести “вафельную” разметку еще более чем на девяти интенсивных перекрестках», — заключил он.

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