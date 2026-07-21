«Вафельная» разметка появилась еще на 11 перекрестках в Москве

Заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба, отметил, что в столице продолжают повышать безопасность и пропускную способность на перекрестках с интенсивным движением. «Для этого по проектам ЦОДД наносят “вафельную” разметку. Она помогает увеличить скорость транспорта на 15−20%, а также освобождает проезд для машин экстренных служб. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина до конца года планируем нанести “вафельную” разметку еще более чем на девяти интенсивных перекрестках», — заключил он.