Экс-глава Пермского военного института МВД задержан за взятку в Дагестане

Бывшего начальника Пермского военного института внутренних войск Министерства внутренних дел РФ Бориса Гонцова задержали за взятку в Дагестане, сообщает dag.aif.ru.
По версии следствия, в 2023 году чиновник вместе с начальником отдела муниципального контроля мэрии получил от застройщика пять квартир стоимостью более 18 млн рублей. За это администрация выдала разрешение на ввод многоэтажки, которая, по версии СК, была построена с нарушениями.
Чтобы скрыть следы, квартиры оформили на подставных лиц. Уголовное дело возбуждено по материалам МВД и УФСБ по республике. В отношении начальника отдела и главы строительной компании дела уже в производстве.
Борис Гонцов родился в Кировской области, окончил военное училище в Санкт-Петербурге, более 25 лет служил на Кавказе. Командовал 102-й бригадой в Махачкале, 46-й бригадой в Чечне. С 2010 по 2013 год возглавлял Пермский военный институт внутренних войск МВД России. После этого служил на должностях в Центральном округе Росгвардии, с 2018-го — первый замкомандующего Восточным округом Росгвардии.
В ноябре 2020 года Гонцов стал мэром Каспийска. 5 июня 2026 года он ушёл в отставку по собственному желанию.