Экс-глава Пермского военного института МВД задержан за взятку в Дагестане

Борис Гонцов родился в Кировской области, окончил военное училище в Санкт-Петербурге, более 25 лет служил на Кавказе. Командовал 102-й бригадой в Махачкале, 46-й бригадой в Чечне. С 2010 по 2013 год возглавлял Пермский военный институт внутренних войск МВД России. После этого служил на должностях в Центральном округе Росгвардии, с 2018-го — первый замкомандующего Восточным округом Росгвардии.