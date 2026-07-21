Суд отказал в банкротстве белгородского «Автодора» после погашения долга

В сентябре 2024 года МУП «Автодор» было реорганизовано в АО с тем же названием. Согласно картотеке арбитражных дел, в 2020 году Арбитражный суд Белгородской области по жалобам самого предприятия, администрации Губкинского округа и МКУ «Управление капитального строительства» (УКС) признал законным решение регионального УФАС о наличии антиконкурентного сговора между ними при ремонте городских дорог. Впоследствии эту позицию поддержал 19-й арбитражный апелляционный суд. В антимонопольном ведомстве утверждали, что администрация Губкина, «Автодор» и УКС в обход обязательных торгов приступили к дорожным работам и получили финансирование из муниципального бюджета. Общая сумма ущерба от сговора оценивалась в 97,8 млн руб. Постановление апелляционной инстанции не обжаловалось в кассации.