Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тоннелепроходческий комплекс «Евдокия» прошел первые 100 метров от котлована

Там «Евдокия» прошла плановый техосмотр и дооснастку.

Источник: Нижегородская правда

Тоннелепроходческий комплекс «Евдокия» прошел первые 100 метров в направлении площади Свободы. Об этом сообщается в группе «МетроНН — Наше. Новое».

На сегодняшний день метростроители смонтировали более 70 колец железобетонной высокоточной обделки левого перегонного тоннеля Автозаводской линии метро. Тоннелепроходческий комплекс прошел путь от монтажного котлована за станцией «Горьковская» в направлении площади Свободы.

На рубеже в 100 метров «Евдокия» прошла плановый техосмотр и дооснастку. Комплекс оснастили новой конвейерной системой для выемки грунта, трубопроводами для подачи воды и подвижным составом для подвоза нужных частей.

По информации метростроевцев, это стандартная регламентная процедура в начале пути ТПМК, так же оснащали и щит «Владимир». Теперь «Евдокия» сможет приступить к проходке по основной схеме до следующей плановой проверки.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что строительство нового тоннеля метро стартовало в Нижнем Новгороде.