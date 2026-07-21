Тоннелепроходческий комплекс «Евдокия» прошел первые 100 метров от котлована

Тоннелепроходческий комплекс «Евдокия» прошел первые 100 метров в направлении площади Свободы. Об этом сообщается в группе «МетроНН — Наше. Новое».
На сегодняшний день метростроители смонтировали более 70 колец железобетонной высокоточной обделки левого перегонного тоннеля Автозаводской линии метро. Тоннелепроходческий комплекс прошел путь от монтажного котлована за станцией «Горьковская» в направлении площади Свободы.
На рубеже в 100 метров «Евдокия» прошла плановый техосмотр и дооснастку. Комплекс оснастили новой конвейерной системой для выемки грунта, трубопроводами для подачи воды и подвижным составом для подвоза нужных частей.
По информации метростроевцев, это стандартная регламентная процедура в начале пути ТПМК, так же оснащали и щит «Владимир». Теперь «Евдокия» сможет приступить к проходке по основной схеме до следующей плановой проверки.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что строительство нового тоннеля метро стартовало в Нижнем Новгороде.