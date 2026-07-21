Рекордное скопление лосей заметили в заповеднике на юге Красноярского края (видео)

В Саяно-Шушенском заповеднике впервые зарегистрировали группу лосей сразу из 13 особей. Животных встретили научные сотрудники в ходе экспедиции на озере Маралье.
Большую часть стада составляли взрослые самцы, также были самки и молодые лоси.
Отмечается, что лоси ведут преимущественно одиночный образ жизни или держатся небольшими семейными группами из матери и сеголеток. Скопление большого количества особей — явление редкое, а в данном случае — рекордное. Ученые полагают, что это обусловлено сочетанием ряда погодных факторов и наличием большого количества кровососущих насекомых в это время года, что привело к концентрации животных у крупного водоема.
«Сначала мы единовременно наблюдали 11 животных, а через некоторое время к ним присоединились еще 2. На этом озере лоси спасались от гнуса. Стояла очень жаркая погода, и обилие мошкары не давало покоя ни нам, ни копытным. Находясь у воды, они защищались одновременно и от зноя, и от назойливых насекомых. Кроме того, в озере растут водоросли, которыми лакомятся лоси. Нам удалось снять как они ныряли за водной растительностью и поедали ее с большим аппетитом», — поделился впечатлениями старший научный сотрудник Объединенной дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор» Роман Афанасьев.
Примечательно, что самая многочисленная встреча лосей за весь период наблюдений произошла в год 50-летнего юбилея заповедника.