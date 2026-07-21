На Дону ищут поставщика летнего дизельного топлива за 20,3 млн рублей

Заказчиком выступает Ростовский филиал ФГКУ «Росгранстрой». В соответствии с условиями контракта поставщику необходимо обеспечить поставку 120 тыс. литров летнего дизельного топлива для АПП «Куйбышево» в Куйбышевском районе Ростовской области.