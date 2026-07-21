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На Дону ищут поставщика летнего дизельного топлива за 20,3 млн рублей

В Ростовской области ищут поставщика летнего дизельного топлива. Цена контракта — 20,3 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.

В Ростовской области ищут поставщика летнего дизельного топлива. Цена контракта — 20,3 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.

Заказчиком выступает Ростовский филиал ФГКУ «Росгранстрой». В соответствии с условиями контракта поставщику необходимо обеспечить поставку 120 тыс. литров летнего дизельного топлива для АПП «Куйбышево» в Куйбышевском районе Ростовской области.

Заявки принимаются до 27 июля, итоги подведут 28 июля. Выполнить контракт необходимо в срок до 22 октября.