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На Урале начали проверку после массовой гибели пчел

Природоохранная прокуратура начала проверку после массовой гибели пчел на Урале.

Источник: РИА Новости

ЧЕЛЯБИНСК, 21 июл — РИА Новости. Прокуратура начала проверку сообщений о массовой гибели пчел на пасеке в Аргаяшском районе Челябинской области, рассказали РИА Новости в пресс-центре прокуратуры региона.

СМИ во вторник написали о массовой гибели пчел в Аргаяшском районе — речь может идти о более 5 миллионах насекомых. Возможно, пчелы попали под обработку сельхозполей химикатами, о которой пасечников не предупредили.

«Челябинская природоохранная прокуратура проводит проверку по публикации СМИ о массовой гибели пчел», — сказала собеседница агентства.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, ведомство также проводит комплексную проверку после обращения гражданина о массовой гибели пчелосемей у сел Кулуево, Давлетбаева, Ялтырова и Большая Куйсарина в Аргаяшском районе.

«Отобраны пробы почвы и зелени, которые отправлены в лабораторию», — уточнили в ведомстве.

В управлении не смогли пояснить, о каком количестве погибших пчел идет речь.

Предварительно, по данным пресс-службы, проверка показала, что пасека заявителя не зарегистрирована в системе, а в администрации Аргаяшского муниципального округа сообщили, что указанные участки используются для выращивания рапса.